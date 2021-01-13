    Flash News
    Iscriviti
    venerdì, Luglio 24

    In Evidenza

    Vannacci, il video IA che “giustizia” Schlein e Conte riapre il caso. L’intelligenza artificiale sta cambiando la politica?

    In Evidenza Di

    L’intelligenza artificiale entra con sempre maggiore forza nella comunicazione politica italiana e il caso che coinvolge Roberto Vannacci rappresenta uno dei segnali più evidenti di questa trasformazione. Il video pubblicato sui social dall’eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, nel quale appare come un gladiatore romano…

    Leggi tutto

    MARCINELLE

    In Evidenza Di

    Marcinelle… Allora non avevo neanche un anno. E nemmeno unpadre: emigrato in Svizzera.Marcinelle… E mille altri luoghi oscuri. Mille altre…

    Editoriale

    Opinioni

    Politica

    Interviste

    Demo

    Giustizia

    Territori

    Cultura

    Demo

    Innovazione

    Economia

    Demo

    Travel

    UK News

    Science

    Economy

    Economia

    Cultura

    Territori

    Politica

    Innovazione

    Giustizia

    Copyright © 2026 ZOOMsud.it – Laboratorio per un giornale online.
    Tutti i diritti riservati.
    Associazione “Sud2011” Reg. Tribunale Rc nr. 01/11