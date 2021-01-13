L’intelligenza artificiale entra con sempre maggiore forza nella comunicazione politica italiana e il caso che coinvolge Roberto Vannacci rappresenta uno dei segnali più evidenti di questa trasformazione. Il video pubblicato sui social dall’eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, nel quale appare come un gladiatore romano…
Una giornata di lavoro alla Chalmers University a Goteborg, è una importante occasione per fare il punto sulla questione rischio, in…
Programma Nazionale di Esplorazione Mineraria e valorizzazione delle georisorse dell’Arco Calabro-Peloritano Col Programma Nazionale di Esplorazione Mineraria (PNE), deciso nei mesi…
Gentile Direttore,le scrivo perché, finalmente, i cittadini calabresi e, in particolar modo, i cittadini della provincia di Reggio Calabria, possano essere…
Ridotte le aree adibite alla balneazione, aumentano i divieti permanenti nel Golfo di Sant’EufemiaLa stagione balneabile del 2025 è aperta…
Marcinelle… Allora non avevo neanche un anno. E nemmeno unpadre: emigrato in Svizzera.Marcinelle… E mille altri luoghi oscuri. Mille altre…
Gli studiosi delle mafie sono concordi nel ritenere che, se la polizia e i servizi segreti italiani di allora avessero indagato…
Si è riunito nei giorni scorsi all’Università Mediterranea il tavolo tecnico-politico per l’istituzione del Corso di Laurea in Medicina e…
Quelle acque limpide e le colonne di Tresoldi non hanno convinto i giudici l’altra sera. Quei tramonti instagrammabili e la…
Se nell’incidente stradale nel quale qualche giorno fa, in quel di Montauro sulla statale 106, fossero morte quattro persone di un altro…
Per milioni di italiani potrebbe essere arrivato uno dei cambiamenti più attesi nella lunga battaglia contro il telemarketing aggressivo. Dal 19 giugno 2026 entrano…
Bellezza, cura e vicinanza: a Soverato una mattinata di condivisione e coraggio…
Firenze, 25 ottobre 2025 – Mentre ancora risuonano gli echi della decisione…
E’ stato pubblicato il rapporto di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia…
Cultura
L’intervento di Antonio Cantaro, costituzionalista dell’Università di Urbino, tenuto a Roma martedì 9 dicembre nell’ambito dei “Laboratori di Cittadinanza attiva”…
Innovazione
La battaglia sul futuro economico dell’informazione digitale arriva davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea e assume una dimensione che supera ormai i confini nazionali. La…